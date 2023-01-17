Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Минобороны Эстонии сообщило о прибытии британских вертолетов Chinook на авиабазу Эмари

Армия
Минобороны Эстонии сообщило о прибытии британских вертолетов Chinook на авиабазу Эмари

Британия перебросила на территорию Эстонии вертолеты Chinook, говорится в сообщении эстонского военного ведомства.

Отмечается, что винтокрылые машины находятся на авиабазе Эмари под Таллином. Переброска вертолетов была согласована в ходе встречи министров обороны Эстонии Ханно Певкура с британским коллегой Беном Уоллесом в начале ноября 2022 года.

По имеющейся информации, британцы в марте направят в Эстонию партию ударных вертолетов Apache, а в апреле на территорию страны прибудут истребители Typhoon. Известно также, что дополнительная боевая группа ВС Британии будет участвовать в предстоящих учениях «Весенний шторм».
британия эстония вертолеты
Военкоры ФАН
Лучшие в аду