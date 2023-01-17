Минобороны Эстонии сообщило о прибытии британских вертолетов Chinook на авиабазу Эмари

По имеющейся информации, британцы в марте направят в Эстонию партию ударных вертолетов Apache, а в апреле на территорию страны прибудут истребители Typhoon. Известно также, что дополнительная боевая группа ВС Британии будет участвовать в предстоящих учениях «Весенний шторм».