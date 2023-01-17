Вологодская больница пытается взыскать с мужа Анастасии Макеевой 200 тысяч рублей

Вологодская областная клиническая больница пытается взыскать с супруга актрисы Анастасии Макеевой, строителя Романа Малькова 200 тысяч рублей за некачественное выполнение работ.
В 2019 году больница заключила договор подряда со строительной компанией «И-Мет», где Мальков является учредителем и генеральным директором. Клиника осталась недовольна выполненными работами и требует взыскать с бизнесмена почти 200 тысяч рублей, сообщает kp.ru.
Судебные тяжбы не проблема для Малькова, ведь у него в семье царит мир и гармония. Недавно в особняк актрисы переехали родители строителя. Теперь пара мечтает о детях, посещает святые места, соблюдает посты. Они надеются, что их семья станет больше.