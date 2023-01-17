Вологодская больница пытается взыскать с мужа Анастасии Макеевой 200 тысяч рублей

Судебные тяжбы не проблема для Малькова, ведь у него в семье царит мир и гармония. Недавно в особняк актрисы переехали родители строителя. Теперь пара мечтает о детях, посещает святые места, соблюдает посты. Они надеются, что их семья станет больше.