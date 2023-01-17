Автоэксперт Хресин рассказал о минусах машин иранского производства

По словам Хресина, у производителей машин в Иране нет своих проектов: они копируют авто из Китая, Японии и Европы по лицензии, поэтому качество таких экземпляров на сегодняшний день оставляет желать лучшего. А для России оно важно только из-за резких перепадов температур, которые может выдержать не каждая машина.