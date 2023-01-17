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Автоэксперт Хресин рассказал о минусах машин иранского производства

Экономика
Автоэксперт Хресин рассказал о минусах машин иранского производства

Автомобили из Ирана смогут временно решить проблему нехватки бюджетных транспортных средств на российском рынке, однако серьезную нишу они не займут. Об этом рассказал автоэксперт Алексей Хресин, передает iReactor.

По словам Хресина, у производителей машин в Иране нет своих проектов: они копируют авто из Китая, Японии и Европы по лицензии, поэтому качество таких экземпляров на сегодняшний день оставляет желать лучшего. А для России оно важно только из-за резких перепадов температур, которые может выдержать не каждая машина.

При этом поставки комплектующих для иранских автомобилей могут также стать проблемой, хотя при массовости явления ее получится избежать.

В России могут принять список неисправностей машины, за которые будут наказывать штрафами. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
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