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Катастрофическая ошибка и уход Арестовича с должности. События дня

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Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил на своей странице в Telegram об отставке. Причиной для этого послужил случай 14 января: Арестович признал, что приземлившаяся на жилой девятиэтажный дом ракета была сбита системой ПВО Украины, а позднее отказался от своих слов под давлением радикальных элементов украинского общества. В свою очередь офис Зеленского отставку Арестовича с поста внештатного советника принял.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 17 января на Всемирном экономическом форуме заявила о желании санкциями погрузить экономику России в рецессию.

«Мы вводим сильнейшие санкции против РФ, которые погружают экономику России в рецессию на десятилетия, и ее индустрия лишается современных и критических технологий», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

В Непале после авиакатастрофы все пассажирские самолеты ATR 72 прошли техническую проверку, сообщили в Управлении гражданской авиации города 17 января. Сотрудники предприятия добавили, что регулярный осмотр и предполетный досмотр любого воздушного судна проводятся в соответствии со стандартами и рекомендациями Международной организации гражданской авиации и стандартами производителя самолетов. Напомним, 15 января в Непале потерпел крушение пассажирский самолет. На борту в момент ЧП находились 72 человека, все погибли.
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