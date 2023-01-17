Катастрофическая ошибка и уход Арестовича с должности. События дня

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил на своей странице в Telegram об отставке. Причиной для этого послужил случай 14 января: Арестович признал, что приземлившаяся на жилой девятиэтажный дом ракета была сбита системой ПВО Украины, а позднее отказался от своих слов под давлением радикальных элементов украинского общества. В свою очередь офис Зеленского отставку Арестовича с поста внештатного советника принял.