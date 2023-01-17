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Штурмовой отряд ЧВК «Вагнер» выбил украинских националистов из рудника №7 у Соледара

Армия
Штурмовой отряд ЧВК «Вагнер» выбил украинских националистов из рудника №7 у Соледара

Вооруженные силы Украины оставили расположенный у Соледара рудник №7 под натиском штурмового отряда ЧВК «Вагнер», сообщает «Русская весна».

По информации журналистов, здесь ВСУ закрепились после бегства из самого города. Рудник представляет собой комплекс промышленных зданий вдали от жилых кварталов.

Сейчас украинские националисты оставили и этот район. Военкор Марат Газдиев отметил, что по мере отступления солдаты ВСУ подрывали шахты, хотя в некоторых прятались их сослуживцы.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин сообщал, что подразделения ЧВК «Вагнер» освободили Соледар, ликвидировав украинских военнослужащих, которые отказались сложить оружие.
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