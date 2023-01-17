«Бенфика» может отказаться от продажи Тавареша в «Спартак» из-за сотрудничества с «Шахтером»

Руководство «Бенфики» боится испортить себе репутацию, продав Тавареша в российский клуб. Кроме этого, турецкий «Сивасспор» предлагает за 21-летнего игрока обороны больше денег, чем красно-белые, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Бенфика» планирует заработать на продаже своего футболиста в районе 2 млн евро.