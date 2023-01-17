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Главком ВСУ Залужный провел встречу с главой комитета начальников штабов ВС США Милли

Армия
Главком ВСУ Залужный провел встречу с главой комитета начальников штабов ВС США Милли

Главком ВСУ Валерий Залужный рассказал о первой личной встрече с главой объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.

Залужный заявил, что обсудил с американским генералом текущие нужды украинских войск. Он также поблагодарил США за оказанную Украине поддержку. По имеющейся информации, встреча проходила в Польше.

Отмечается, что Киев и Вашингтон в прошлом неоднократно сообщали о контактах Залужного и Милли, которые проходили только в формате телефонных разговоров. В ходе переговоров стороны регулярно обсуждали военную помощь Украине.
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