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Мужчина напал с ножом на полицейского в селе под Воронежем

Происшествия
Мужчина напал с ножом на полицейского в селе под Воронежем

Сотрудники СК возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в нападении с ножом на полицейского в селе Покровка Воронежской области, передает ТАСС.

Правоохранители прибыли в дом на улице Степана Разина после получения информации о конфликте между бывшими супругами. Участковый пытался остановить дебошира, однако он взял кухонный нож и ударил полицейского.

В настоящее время нападавший задержан. Следствие намерено ходатайствовать об его аресте. Расследование уголовного дела продолжается.
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