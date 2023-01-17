Мужчина напал с ножом на полицейского в селе под Воронежем

Сотрудники СК возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в нападении с ножом на полицейского в селе Покровка Воронежской области, передает ТАСС.
Правоохранители прибыли в дом на улице Степана Разина после получения информации о конфликте между бывшими супругами. Участковый пытался остановить дебошира, однако он взял кухонный нож и ударил полицейского.
В настоящее время нападавший задержан. Следствие намерено ходатайствовать об его аресте. Расследование уголовного дела продолжается.