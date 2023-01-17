Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Песков опроверг сообщения о возможном объявлении новой волны мобилизации

Армия
Песков опроверг сообщения о возможном объявлении новой волны мобилизации

Президент России Владимир Путин не намерен делать какие-либо заявления относительно начала новой волны частичной мобилизации, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал распространившиеся в СМИ сообщения о готовящемся на среду, 18 января, обращении президента.

«Это все слухи. Не слушайте их», — сказал Песков корреспонденту «Осторожно Media».

Он также уточнил, что не планируется объявлений касательно пересмотра режима спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины.
песков россия путин спецоперация вс рф
Военкоры ФАН
Лучшие в аду