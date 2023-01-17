Антон Истомин: Запад научил украинских боевиков нападать на мирных и пытать пленных

Напомним, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович, который написал заявление об уходе с этой должности, признался, что общается со своими детьми дома на русском языке. Кроме этого он раскритиковал украинский языковой закон, заявив, что украинцы не имеют своей идентичности. Это заявление бывшего советника офиса президента Украины в очередной раз подтвердило, что на Украине идет широкомасштабная обработка мозгов наших бывших соотечественников, направленная на то, чтобы сделать из них наших врагов.