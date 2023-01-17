Антон Истомин: Запад научил украинских боевиков нападать на мирных и пытать пленных

Ведущий канала «Вскрытие покажет» Антон Истомин и доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций СЗИУ РАНХиГС Ольга Дегтярева рассказали в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», как за 30 лет независимости Украины Запад вырастил там поколение людей, ненавидящих своих бывших соотечественников.
Напомним, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович, который написал заявление об уходе с этой должности, признался, что общается со своими детьми дома на русском языке. Кроме этого он раскритиковал украинский языковой закон, заявив, что украинцы не имеют своей идентичности. Это заявление бывшего советника офиса президента Украины в очередной раз подтвердило, что на Украине идет широкомасштабная обработка мозгов наших бывших соотечественников, направленная на то, чтобы сделать из них наших врагов.
По словам доцента кафедры журналистики и медиакоммуникаций СЗИУ РАНХиГС Ольги Дегтяревой, именно эти цели преследовали политические кампании, которые проводились на Украине после развала СССР.
«Персональная идентичность формируется в зависимости от того, насколько она коррелирует с коллективной идентичностью. А на Украине коллективная идентичность выстраивалась чуждыми народу политиками на протяжении многих избирательных процессов», — рассказала Ольга Дегтярева в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот».
По ее словам, политизация общества через выборы требовала от любого жителя Украины примкнуть к какому-нибудь сообществу, что в результате и привело к появлению украинцев, которые считают себя наследниками Бандеры и других украинских националистов. Следствием этого является также отчуждение украинцев от русского мира, частью которого они являются по своим корням.
Усиливает эффект отчуждения от русской культуры, считает публицист, ведущий канала «Вскрытие покажет» Антон Истомин, вычеркивание упоминаний о единстве русского мира из школьных учебников, современной литературы и публицистики Украины. По его словам, за 30 лет незалежности на Украине совсем исчезло слово Россия из школьных учебников.
«Из современной украинской молодёжи сделали янычар, родства не помнящих. С ними совершили ту же операцию, которую турки-османы проводили с детьми славян, превращая их в янычар», — заявил Антон Истомин.
По словам Дегтяревой, отчуждение от русской культуры выражается и в желании украинцев широко использовать в своей речи русский мат. За этим, считает она, скрывается попытка нивелировать, отменить русский язык.
Молодые украинцы получают слабое представление об истинной истории Украины. По словам Антона Истомина, их знания по истории своей страны ограничиваются только политически оправданными сведениями, большинство из которых не имеют никакого отношения к действительности.
«Когда людям начинаешь рассказывать, какие исторические события происходили на их территории, у них происходит раздвоение личности, и даже вызывает агрессию. Например, спрашиваешь: Киев это украинский город? Отвечают: да, наверное, украинский. Задаешь другой вопрос: а почему российское государство купило его у поляков в XVII? Или почему все города Новороссии основаны при государстве российском? Ответов нет, только агрессия», — рассказал Антон Истомин.
Неразвитость аналитического мышления у молодых украинцев, по словам публициста, является одним из основных источников агрессии против россиян, своих бывших соотечественников. По его словам, они всерьез воспринимают только ту информацию, которую им вдолбили в голову в школах, например, сказание о древних украх, которые вырыли Черное море. И если им начинаешь рассказывать о других исторических событиях прошлого, люди начинают сразу хамить и звереть на глазах.
«Украинцы не готовы воспринимать информацию, противоречащую их познаниям. Если что-то новенькое ты пытаешь преподнести в их мозг, идет сразу же агрессия», — отметил ведущий канала «Вскрытие покажет».
В сознание современных украинцев постоянно насаждается принцип превосходства. В качестве обоснования превосходства украинцев над русским приводится первое упоминание об Украине в XII веке, рассказал публицист.
«Они сразу это преподносят как факт того, что они и есть самые великие люди, которые живут здесь. Это совсем небезобидная история, потому что идет выпячивание одних перед другими, они преподносят себя как какую-то высшую нацию», — пояснил Антон Истомин.
Между тем, скрыть современному украинцу, что по сути своей он является русским, довольно сложно. Даже если он говорит на украинском языке, длится, как правило, это не долго: после нескольких дежурных фраз, по словам публициста, они переходят на русский, чтобы яснее донести свою мысль.
«При личном общении люди начинают разговор на украинском языке, но через 2-3 фразы переходят на чистейший русский язык. Особенно часто это происходит с жителями центральных и восточных регионов Украины», — отметил Антон Истомин.
По его словам, русскоязычные украинцы с удовольствием разговаривали бы на родном языке, продолжали бы поддерживать дружеские отношения с россиянами, но они сильно напуганы репрессиями киевских властей.
«У нас в чат-рулетке часто попадаются собеседники из Киева, из Одессы, которые готовы вести конструктивный разговор. Но они запуганы: слово против - и ты попадешь либо на подвал, либо в СБУ. Обывателям страшно. Ждать, что люди с другими взглядами на Украине выйдут против действующей власти не стоит — их просто убьют», — заявил Антон Истомин.
Большой проблемой для выстраивания диалога между нашими странами, по словам ведущего канала «Вскрытие покажет», является насаждение в среде граждан Украины звериного неприятия истинных ценностей жизни.
«Почему они убивают и пытают наших пленных? Это идет от звериного неприятие ценностей жизни. Это идет от той западной культуры, которая захватила нынешнюю русскую Украину. Украинцев учат убивать, карать, уничтожать. Мы это уже видели в 1941-45 годах», — отметил Антон Истомин.
Проблемой является также то, что у русскоязычных украинцев нет политических лидеров. По словам Ольги Дегтяревой, одних лидеров физически уничтожили, другие себя дискредитировали связью с нацистами. Даже у Виктора Медведчука, который вчера опубликовал программную статью по поводу того, как реформировать Украину, по мнению эксперта, в настоящее время нет шансов завоевать доверие украинцев.