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Американцы взбесились из-за реакции Зеленского на заявления Путина о мире

Американцы взбесились из-за реакции Зеленского на заявления Путина о мире

Пользователи Сети из Соединенных Штатов Америки забили гвоздь в крышку гроба украинскому лидеру Владимиру Зеленскому после его реакции на слова президента России Владимира Путина о мире.

Ранее в Сети было обнародовано видео, где глава киевского режима смеется и строит гримасы в ходе речи главы РФ о единстве стран в 2019 году. Юзеры, в свою очередь, взбесились из-за поведения Зеленского. Один из читателей заявил, что президент Украины ведет себя неподобающим образом, поскольку уверен в способности западного мира противостоять Москве на его стороне. Они также обвинили управленца в смерти огромного количества мирных граждан государства.

«Теперь ему точно не смешно», — резюмировали пользователи из США.

Глава киевского режима и его западные партнеры планировали вооруженное противостояние России и Украины на протяжении нескольких лет, подытожили юзеры. Они выразили надежду на осознание Зеленским своего безобразного поведения.
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