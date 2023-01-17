Американцы взбесились из-за реакции Зеленского на заявления Путина о мире

Ранее в Сети было обнародовано видео, где глава киевского режима смеется и строит гримасы в ходе речи главы РФ о единстве стран в 2019 году. Юзеры, в свою очередь, взбесились из-за поведения Зеленского. Один из читателей заявил, что президент Украины ведет себя неподобающим образом, поскольку уверен в способности западного мира противостоять Москве на его стороне. Они также обвинили управленца в смерти огромного количества мирных граждан государства.