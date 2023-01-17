«Все-все-все домой»: Кот поддержал рекомендацию для чиновников РФ не уезжать в заграничный отдых

Ситуация сегодня складывается таким образом, что представители так называемой российской «элиты» должны ездить отдыхать исключительно в пределах России. Об этом в интервью ФАН заявил политолог и публицист Юрий Кот.
Ранее «Коммерсант» выяснил, что во многих регионах России действует «настоятельная рекомендация» для чиновников и депутатов не выезжать отдыхать за границу. Официально запретить им покидать страну местные власти не могут.
«Очень правильная рекомендация, — поддержал Кот. — Давно пора было это сделать. Ну правда, ну куда выезжать, мы воюющая страна! Причем, это не мы объявили кому-то войну — это нам была объявлена война, причем всем коллективным Западом сразу! И зачем в таких условиях выезжать из страны? Чтобы тебя там схватили? Или завербовали? А может быть, ты и так уже давно завербован, и твои поездки за пределы Родины — это возможность пообщаться со своим куратором?»
Политолог посоветовал чиновникам и остальным россиянам путешествовать не за границу, а по России, которую «жизни не хватит объехать».
«Денег так много, что девать некуда? В своей стране их оставляйте! — заявил эксперт. — А то попривыкали у нас зарабатывать, а там спускать на всякую ерунду! Все-все-все домой! Дома-дома-дома! Ситуация складывается таким образом, что сейчас исключительно в России могут реализовываться любые амбиции тех людей, которых у нас принято называть «элитой»: политиков, бизнесменов, чиновников».
Собеседник ФАН подчеркнул, что любой, принадлежащий к так называемой «аристократии» человек, если он стремится уехать за рубеж, должен вызывать массу вопросов.
«Чего это его туда так тянет? Чего ему дома не сидится? — задался вопросом Кот. — Если ты так хочешь уехать, так ты, наверно, дружочек, уезжай и не возвращайся! Потому что здесь ты не нужен!»
Ранее Кот заявил, что лето не принесет облегчения замерзшим киевлянам.