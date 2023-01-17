Политолог Авва: хочется надеяться на то, что шотландцы поставят вопрос о независимости принципиальным образом

Журналист и политолог Вадим Авва в беседе с ФАН заявил, что считает решение Риши Сунака игрой на опережение. Потому что между Англией и Шотландией «маячил» серьезный разговор о независимости. Авва напомнил, что Шотландия и часть ее политической элиты не признает результаты БРЕКСИТа и хотела бы остаться в Евросоюзе. И именно этим желанием обуславливалось намерение провести референдум о шотландской независимости.