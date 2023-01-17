Политолог Авва: хочется надеяться на то, что шотландцы поставят вопрос о независимости принципиальным образом

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак наложил вето на гендерную реформу в Шотландии, согласно которой гражданам, достигшим шестнадцатилетнего возраста было бы разрешено менять «гендер» без разрешения опекунов или врачей.
Сам законопроект вызвал огромное количество вопросов и критики. Против него также выступили многие известные деятели, включая писательницу Джоан Роулинг.
Бурная реакция британцев стала причиной, по которой Риши Сунак использовал свое право вето, что стало историческим прецедентом. Поскольку с момента воссоздания парламента Шотландии в 1999 году Лондон еще ни разу не препятствовал ему в принятии каких-либо решений.
На фоне всего этого активировались сторонники выхода Шотландии из состава Соединенного Королевства, доля которых достигла почти рекордных 56%.
Журналист и политолог Вадим Авва в беседе с ФАН заявил, что считает решение Риши Сунака игрой на опережение. Потому что между Англией и Шотландией «маячил» серьезный разговор о независимости. Авва напомнил, что Шотландия и часть ее политической элиты не признает результаты БРЕКСИТа и хотела бы остаться в Евросоюзе. И именно этим желанием обуславливалось намерение провести референдум о шотландской независимости.
«Сегодня Сунак кидает "трансгендерную кость". То есть, он переводит разговор о независимости Шотландии в плоскость прав так называемых меньшинств, при этом заигрывая с консервативной аудиторией. Которой, на самом деле, больше и в самой Англии, и в Шотландии. Он провоцирует шотландскую элиту закусить удила по трансгендерному поводу и не идти в сущностный разрыв союза с Лондоном. В этом и заключается причина его решения. И мне очень хочется надеяться на то, что шотландцы не дадут себя обмануть и поставят вопрос о своей независимости принципиальным образом», — отмечает журналист.
В этом случае такие же вопросы о выходе из состава Соединенного Королевства возникнут в Ольстере в Северной Ирландии, а также в Уэльсе. Все, что мы можем пожелать – чтобы королевство все же стало разъединенным, считает собеседник издания.
Авва подчеркивает, что нам, конечно же, не нужно поддерживать права детей на смену пола, что само по себе является «чудовищным, навязанным глобалистской элитой нарративом». Но желание шотландцев жить своим умом, своим языком и отдельно от Лондона поддержать стоит.
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