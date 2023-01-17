Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Молдавия планирует нарастить объем закупок газа впрок на фоне удешевления ресурса

Экономика
Молдавия планирует нарастить объем закупок газа впрок на фоне удешевления ресурса

Молдавские власти намерены начать закупки газа на следующую зиму, так как сейчас стоимость ресурса снизилась до 600 долларов за тысячу кубометров, написал вице-премьер Андрей Спыну в Telegram-канале.

По его словам, правительство преследует цель подготовиться к следующей зиме, поэтому изучает возможность закупки необходимого количества газа.

При этом ранее власти страны потратили 300 млн евро, полученные от Европейского банка реконструкции и развития, купив ресурс по более высокой стоимости.

По словам Спыну, летом 2022 года биржевые цены на газ достигли 3,4 тыс. долларов за тысячу кубометров. Сейчас, в январе 2023 года, они снизились до 600 долларов в связи с благоприятными погодными условиями.
молдавия поставки газа газовый кризис в европе
Военкоры ФАН
Лучшие в аду