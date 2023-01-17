Накрутки не сделают блогера популярным, рассказали специалисты соцсети ЯRUS

Накрутка любых показателей и реакций в соцсетях признана мошенническим способом продвижения.
Однако в стремлении поскорее стать популярными блогеры используют запрещенные механики. Почему это бесполезно и к какому наказанию приводят накрутки и активность фейковых аккаунтов, рассказывают представители социальной сети ЯRUS.
Когда социальная сеть становится достаточно крупной и заметной, на нее обращают внимание недобросовестные пользователи. Они пытаются обмануть саму соцсеть и других блогеров, используя инструменты накрутки подписчиков, просмотров контента, лайков и комментариев.
Что грозит за накрутки?
Тот функционал, который есть в соцсетях, подвержен воздействию от фейковых аккаунтов. Ни одна платформа не может гарантировать 100% защиты от накруток. Главное, чтобы ее специалисты быстро реагировали и разбирались с незаконными действиями.
Некоторые площадки, как, например, ЯRUS, заявляют о неправомерности использования накруток в своем пользовательском соглашении. Тех, кто пользуется нелегальными способами продвижения контента, ожидают различные наказания.
«Стандартный пользователь при включении приложения совершает не больше двух действий в секунду. Если происходит 100 запросов в минуту, мы понимаем, что живой человек так делать не может. Значит, это, скорее всего, бот. Мы блокируем пользователя в промежутке от 15 минут до 4 часов в зависимости от того, по какому признаку выявили у него накрутку», — объяснил ведущий специалист по информационной безопасности ЯRUS Артем Бердашкевич.
Алгоритмы социальных сетей «умнеют» с каждым днем. Если блогер много лет занимается накрутками, и за это ему ничего не было, это просто везение. Нельзя верить сервисам, которые гарантируют, что это безопасно. Соцсеть может заблокировать пользователя в любой момент, невзирая на срок давности нарушения.
Продвигаться честно
Разницу между большим количеством подписчиков в аккаунте и нулевой активностью, которую они создают, легко заметить даже не используя инструменты аналитики. У добросовестного блогера прирост подписчиков идет плавно и постепенно. Это означает, что блогер работает честно и не покупает ботов, которые затем не начинают массово от него отписываться или блокироваться соцсетью.
Накрученная аудитория не будет проявлять активность, оформлять заказы и негативно скажется на коэффициенте вовлеченности. Риск, на который идет пользователь ради сиюминутного выигрыша, на длинной дистанции обернется безоговорочным поражением.
Поэтому гораздо лучше использовать легальные методы продвижения. Планируя зарабатывать как блогер, надо понимать, что с каждым годом потенциальным рекламодателям становится все проще отследить некачественную аудиторию с помощью различных программ. Если любителям накруток и удается поймать новичка или невнимательного бизнесмена, то это разовая удача.
«Мы собираемся применить новую систему подсчета просмотров. Это связано и с нашей дополнительной монетизацией за просмотры видео, и с рекламодателями, которые начнут работать с блогерами через наш рекламный кабинет», — говорит ведущий менеджер продукта социальной сети ЯRUS Алексей Иванов.
Если стоит цель быстро раскрутить блог, лучше попросить подписаться знакомых и их друзей, коллег по работе. Не обманывайте и будьте честными со своими подписчиками и с клиентами. В долгосрочной перспективе это всегда самая выигрышная стратегия.