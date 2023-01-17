Накрутки не сделают блогера популярным, рассказали специалисты соцсети ЯRUS

Алгоритмы социальных сетей «умнеют» с каждым днем. Если блогер много лет занимается накрутками, и за это ему ничего не было, это просто везение. Нельзя верить сервисам, которые гарантируют, что это безопасно. Соцсеть может заблокировать пользователя в любой момент, невзирая на срок давности нарушения.