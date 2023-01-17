«Мосфильм» впервые показал кадры ужасной гибели актера Евгения Урбанского

Концерн «Мосфильм» впервые показал кадры ужасной гибели заслуженного артиста РСФСР Евгения Урбанского во время съемок фильма «Директор». Актер скончался 5 ноября 1965 года.
Съемки велись недалеко от Бухары. По сюжету машина героя Урбанского должна была промчаться через барханы, на скорости обогнать колонну и поехать впереди. Во время съемок очередного дубля каскадер не проверил высоту трамплина и машина перевернулась. Актер скончался по пути в больницу.
После трагического случая съемочная группа была распущена, а производство картины прекратилось по приказу председателя Госкино. Съемки возобновили через четыре года. В роли героя Урбанского появился Николай Губенко.