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«Мосфильм» впервые показал кадры ужасной гибели актера Евгения Урбанского

Общество
«Мосфильм» впервые показал кадры ужасной гибели актера Евгения Урбанского

Концерн «Мосфильм» впервые показал кадры ужасной гибели заслуженного артиста РСФСР Евгения Урбанского во время съемок фильма «Директор». Актер скончался 5 ноября 1965 года.

Съемки велись недалеко от Бухары. По сюжету машина героя Урбанского должна была промчаться через барханы, на скорости обогнать колонну и поехать впереди. Во время съемок очередного дубля каскадер не проверил высоту трамплина и машина перевернулась. Актер скончался по пути в больницу.

После трагического случая съемочная группа была распущена, а производство картины прекратилось по приказу председателя Госкино. Съемки возобновили через четыре года. В роли героя Урбанского появился Николай Губенко.
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