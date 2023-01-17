«Мосфильм» впервые показал кадры ужасной гибели актера Евгения Урбанского

Съемки велись недалеко от Бухары. По сюжету машина героя Урбанского должна была промчаться через барханы, на скорости обогнать колонну и поехать впереди. Во время съемок очередного дубля каскадер не проверил высоту трамплина и машина перевернулась. Актер скончался по пути в больницу.