Суд в Саратове вынес приговор 36-летнему мужчине за изнасилование спящего ребенка в бане

В Саратове вынесли приговор 36-летнему местному жителю, который надругался над спящей девочкой в комнате отдыха банного комплекса, сообщили в СУ СКР по региону. Суд назначил ему 13 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.
Установлено, что в июне прошлого года пьяный мужчина находился в бане и увидел спящего ребенка. Он воспользовался беспомощным состоянием жертвы и изнасиловал ее.
Ранее РИА56 сообщало, что в Оренбургской области бывшего военнослужащего обвинили в сексуальном насилии над малолетней.