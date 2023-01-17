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Суд в Саратове вынес приговор 36-летнему мужчине за изнасилование спящего ребенка в бане

Происшествия
Суд в Саратове вынес приговор 36-летнему мужчине за изнасилование спящего ребенка в бане

В Саратове вынесли приговор 36-летнему местному жителю, который надругался над спящей девочкой в комнате отдыха банного комплекса, сообщили в СУ СКР по региону. Суд назначил ему 13 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Установлено, что в июне прошлого года пьяный мужчина находился в бане и увидел спящего ребенка. Он воспользовался беспомощным состоянием жертвы и изнасиловал ее.

Ранее РИА56 сообщало, что в Оренбургской области бывшего военнослужащего обвинили в сексуальном насилии над малолетней.
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