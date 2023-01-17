Неприступная крепость ВСУ в Авдеевке: репортаж ФАН с линии боевого соприкосновения

Тем не менее штурмовать надо: Киев превратил Авдеевку в неприступную крепость и использует полученное преимущество с присущим ему цинизмом, обстреливая отсюда мирные города ДНР. Авдеевка находится очень близко как к столице республики, так и к Макеевке и Ясиноватой. В последнее время интенсивность огня в сторону Ясиноватой снизилась, ВСУ сосредоточились на Донецке.