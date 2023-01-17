Неприступная крепость ВСУ в Авдеевке: репортаж ФАН с линии боевого соприкосновения

ВСУ буквально закатали Авдеевку в окрестностях Донецка в бетон, превратив населенный пункт в мощный укрепрайон. Прифронтовую зону посетил военный корреспондент Федерального агентства новостей Сергей Среда.
Авдеевка — фактически окраина Донецка. Чтобы добраться до нее, нужно свернуть с трассы в сторону Макеевки, потом минут пятнадцать спокойной езды — и ты выезжаешь на Донецкую кольцевую автодорогу (ДКАД), которая окружает столицу ДНР. Сразу за ней начинается частный сектор Авдеевки.
До начала боевых действий в Донбассе в 2014 году сюда можно было добраться несколькими путями. Теперь приходится осторожно выбирать маршрут: прямо по ДКАД проходит линия фронта, и, если мчаться без оглядки, можно попасть под обстрел.
«Когда ехал сюда в первый раз, пропустил нужный поворот и чуть не выскочил на кольцевую. Сориентировался, уже когда приближался к выезду на ДКАД. Чуть не поседел», — вспоминает боец роты разведки ОДШБр «Ветераны» Николай.
Подобные казусы скрывают в себе большой риск. С одной стороны находятся укрытия союзных сил, на противоположной — уже блиндажи ВСУ.
Конечно, гражданских «разворачивают» задолго до линии соприкосновения. В нескольких километрах от прифронтовой зоны дорогу перекрывают блокпосты. Через них пропускают только военных.
Восемь лет войны
На протяжении восьми лет Авдеевка была одной из самых горячих точек Донбасса. Немногие бойцы донецкого армейского корпуса отваживались по собственной инициативе отправляться сюда. Из-за плотности обстрелов оказаться в окопах под Авдеевкой было сродни подвигу.
Киев боялся прорыва на этом участке, поэтому фактически закатывал населенный пункт в бетон. По словам местных жителей, которым удавалось передавать сообщения донецким защитникам, украинская армия ежедневно завозила сюда цемент, который использовался при строительстве оборонительных сооружений.
«За время войны ВСУшники построили там что-то очень мощное. По позициям противника работает наша артиллерия, причем серьезным калибром в 152 миллиметра. Такие снаряды используются для разрушения зданий. Так вот, корректировщик своими глазами видел попадание таких снарядов в украинский блиндаж. По идее, после такого он должен быть полностью уничтожен. А через десять минут из него вылезал личный состав и занимал прежние позиции», — рассказывает Николай.
Судя по спутниковым картам, весь город изрезан окопами — они уже больше похожи на отдельные улочки, по которым передвигаются украинские военные. Поэтому попасть по скоплениям живой силы противника сложно даже во время ротации — такие окопы спасают даже от самых сильных артобстрелов.
Опасная Авдеевка
Авдеевку пытались штурмовать неоднократно. За время специальной военной операции российская группировка войск уже предпринимала попытки разведки боем, пытаясь нащупать слабые места в обороне противника. Однако атакующие группы каждый раз сталкивались с мощным ответным огнем и вынуждены были отступить.
Тем не менее штурмовать надо: Киев превратил Авдеевку в неприступную крепость и использует полученное преимущество с присущим ему цинизмом, обстреливая отсюда мирные города ДНР. Авдеевка находится очень близко как к столице республики, так и к Макеевке и Ясиноватой. В последнее время интенсивность огня в сторону Ясиноватой снизилась, ВСУ сосредоточились на Донецке.
Десять минут пути — и машина командира роты разведки ОДШБр «Ветераны» сворачивает в лес. Дальше нужно ехать по полю. Это самый безопасный путь в слепой зоне — любые передвижения можно заметить только с воздуха, обзор наблюдателей с земли ограничивает густая лесополоса.
«Теперь нужно быть очень внимательным. В случае обстрела не паниковать, смотреть на меня, четко слушаем мои команды и беспрекословно их выполняем», — спокойно инструктирует офицер.
Высадка происходит на небольшой опушке, дальше пешком. Территория контролируется противником, который за восемь лет боевых действий тщательно изучил все окрестности.
«Накануне наши позиции были обстреляны из танка. Он работал навесом из-за леса. Противник хорошо знаком с местностью. У ВСУшников все точки пристреляны», — поясняет командир разведчиков «Ветеранов».
Отдельные участки до окопов приходится преодолевать бегом по открытому полю, за которым начинаются инженерные сооружения. Это опасно, но другой дороги нет.
Примерно в полукилометре работает артиллерия. Минут за десять до того, как послышались залпы, в воздухе был замечен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который корректирует артиллерийский огонь. Целью противника могла быть группа разведчика «Ветеранов». В этот раз обошлось.
Впрочем, выдохнуть удается только в блиндаже наблюдательного пункта. Бойцы встречают командира горячим кофе. Отпив пару глотков, он передает чашку по кругу. Это военные традиции: на позициях практически никогда не удается выпить целый стакан чая или кофе — кто-нибудь обязательно попросит поделиться.
Обменявшись парой приветственных фраз с подчиненными, офицер отправился на точку, откуда хорошо видны позиции ВСУ.
«Сегодня еще более-менее тихо, но так бывает далеко не всегда. Вчера работали снайперы, потом подключилась артиллерия», — рассказывает один из бойцов.
Словно в подтверждение его слов в полукилометре послышался хлопок, а спустя несколько секунд — разрыв «прилета». Бойцы приказывают корреспонденту ФАН спуститься в блиндаж, а сами занимают наблюдательные позиции.
Позднее они признаются, что устали ждать. Уже несколько месяцев здесь говорят о необходимости штурма. Город нужно брать, чтобы снизить интенсивность обстрелов Донецка. Но Авдеевка — слишком хорошо укрепленный населенный пункт. Поэтому пока приходится только наблюдать и работать над подавлением огневых точек противника.