Собственный нефтяной бречнмарк может появиться в России

России следует задуматься над созданием собственных эталонных сортов нефти. Такое мнение высказал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, передает Expert.ru.
По его словам, сформировать собственный бенчмарк можно уже в 2023 году. Государству важно показывать, что его нефть разная, продается по различным ценам и из крупного числа портов, и не поддаваться ограниченным трактовкам Запада.
Фролов считает, что властям нужно признать — страна входит в трудный период, способный продлиться до года. В течение этого периода будет перестраиваться логистика и продолжаться дисконт как плата за рискованный характер транзита российского топлива.
Доходы России от нефтегазовой отрасли по итогам минувшего года возросли на 28% или на 2,5 трлн рублей, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».