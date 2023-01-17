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Express: Британия рискует оказаться на океанском дне из-за российских «Посейдонов»

Армия
Express: Британия рискует оказаться на океанском дне из-за российских «Посейдонов»

Российские ядерные торпеды «Посейдон» представляют особую опасность для Великобритании, которая рискует оказаться на океанском дне в результате подрыва такого снаряда, сообщил обозреватель Джек Уолтерс.

В публикации для издания Express он отметил, что «Посейдоны» способны маневрировать, избегая обнаружения. Более того, они практически бесшумны.

По словам Уолтерса, у НАТО на текущий момент попросту нет средств для нейтрализации такого рода боеприпасов, тогда как сами «Посейдоны» «способны погрузить Великобританию в морскую пучину» за счет образования огромной волны.
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