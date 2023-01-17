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В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшую женщину на девятом месяце беременности

Происшествия
В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшую женщину на девятом месяце беременности

Волонтеры и полиция разыскивают 46-летнюю беременную женщину, пропавшую в Ростове-на-Дону 16 января, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Ростовчанка находится на девятом месяце беременности. Ее рост 175 см, темно-каштановые волосы, серо-голубые глаза. Была одета в пуховик темно-зеленого цвета, светло-коричневые сапоги и темно-коричневую шапку.

По информации СМИ, в день исчезновения женщина ушла в магазин, а потом собиралась навестить старших дочерей. До родственниц она так и не добралась, семья обратилась в полицию.
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