В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшую женщину на девятом месяце беременности

Волонтеры и полиция разыскивают 46-летнюю беременную женщину, пропавшую в Ростове-на-Дону 16 января, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Ростовчанка находится на девятом месяце беременности. Ее рост 175 см, темно-каштановые волосы, серо-голубые глаза. Была одета в пуховик темно-зеленого цвета, светло-коричневые сапоги и темно-коричневую шапку.
По информации СМИ, в день исчезновения женщина ушла в магазин, а потом собиралась навестить старших дочерей. До родственниц она так и не добралась, семья обратилась в полицию.