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Режиссер Александр Сокуров назвал безумной идею вырезать неугодных актеров

Общество
Режиссер Александр Сокуров назвал безумной идею вырезать неугодных актеров

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев вынес на обсуждение в нижней палате российского парламента предложение вырезать из отечественных кинолент сцены с «актерами-предателями». Режиссер Александр Сокуров подверг его инициативу критике.

По словам автора фильма «Солнце», сказанным в беседе с Национальной службой новостей, ему горько слышать о подобных предложениях.

«Технически, конечно, все возможно. Безумие не имеет границ. Пусть делают, что хотят, посмотрим, что получится», — отметил Сокуров.

Ранее кинорежиссер раскритиковал инициативу другого депутата — Екатерины Стенякиной, предложившей создать специальные стоп-листы с «неугодными» актерами, сообщает газета «Культура».
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