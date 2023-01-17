Режиссер Александр Сокуров назвал безумной идею вырезать неугодных актеров

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев вынес на обсуждение в нижней палате российского парламента предложение вырезать из отечественных кинолент сцены с «актерами-предателями». Режиссер Александр Сокуров подверг его инициативу критике.
По словам автора фильма «Солнце», сказанным в беседе с Национальной службой новостей, ему горько слышать о подобных предложениях.
«Технически, конечно, все возможно. Безумие не имеет границ. Пусть делают, что хотят, посмотрим, что получится», — отметил Сокуров.
Ранее кинорежиссер раскритиковал инициативу другого депутата — Екатерины Стенякиной, предложившей создать специальные стоп-листы с «неугодными» актерами, сообщает газета «Культура».