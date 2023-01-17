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Financial Times: тесные связи с Китаем будут дорого стоить компании Apple

Экономика
Financial Times: тесные связи с Китаем будут дорого стоить компании Apple

Тесные связи с Китаем будут дорого стоить американской компании Apple. Об этом заявили в издании Financial Times.

По информации газеты, инвесторы и представители властей США сейчас давят на главу Apple Тима Кука и призывают сокращать сотрудничество компании, которая сделала упор на китайские производственные мощности, с недружественным для Соединенных Штатов государством и ускорить диверсификацию.

Компания Apple в свое время стала намного успешнее Nokia именно из-за того, что решила ориентироваться на КНР. Однако на сегодняшний день производитель айфонов сильно зависит от Пекина, а порвать с таким партнером будет очень сложно и дорого.

Глава Apple Тим Кук ранее попросил снизить свою зарплату. Об этом сообщает «ФедералПресс».
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