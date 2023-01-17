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Украинский депутат Гончаренко призвал Киев разорвать дипсвязи с Минском

Политика
Украинский депутат Гончаренко призвал Киев разорвать дипсвязи с Минском

Действующий в Киеве режим должен поставить точку в своих дипломатических связях с Минском. С таким призывом выступил украинский народный депутат Алексей Гончаренко.

Как стало известно, парламентарий зарегистрировал петицию по поводу разрыва дипотношений с белорусским государством на официальном интернет-ресурсе президента Украины Владимира Зеленского. Теперь нардеп в своем Telegram-канале призывает жителей страны отдать за этот документ свой голос.

«Украина должна разорвать дипломатические отношения с Беларусью! Вы согласны? Если да – обязательно подпишите петицию», — написал депутат.

Ранее стало известно, что Алексей Арестович подал в отставку с поста советника офиса украинского лидера. Киевский режим его заявление одобрил.
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