Украинский депутат Гончаренко призвал Киев разорвать дипсвязи с Минском

Как стало известно, парламентарий зарегистрировал петицию по поводу разрыва дипотношений с белорусским государством на официальном интернет-ресурсе президента Украины Владимира Зеленского. Теперь нардеп в своем Telegram-канале призывает жителей страны отдать за этот документ свой голос.