Украинский депутат Гончаренко призвал Киев разорвать дипсвязи с Минском

Действующий в Киеве режим должен поставить точку в своих дипломатических связях с Минском. С таким призывом выступил украинский народный депутат Алексей Гончаренко.
Как стало известно, парламентарий зарегистрировал петицию по поводу разрыва дипотношений с белорусским государством на официальном интернет-ресурсе президента Украины Владимира Зеленского. Теперь нардеп в своем Telegram-канале призывает жителей страны отдать за этот документ свой голос.
«Украина должна разорвать дипломатические отношения с Беларусью! Вы согласны? Если да – обязательно подпишите петицию», — написал депутат.
Ранее стало известно, что Алексей Арестович подал в отставку с поста советника офиса украинского лидера. Киевский режим его заявление одобрил.