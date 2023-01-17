Нарколог Петров обнаружил признаки алкоголизма у лидера Северной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может страдать от алкоголизма. Признаки этого недуга у главы государства обнаружил нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров.
Специалист обратил внимание на визуальные признаки злоупотребления алкоголем, которые видны на опубликованных снимках. Среди них лишний вес, отечность, а также гиперемия лица и сосудистый рисунок на коже.
«Внешние признаки являются лишь малой частью в постановке диагноза, поэтому мы не можем тут говорить точно», — сообщил Петров в беседе с «Лентой.ру».
По его словам, ставить диагноз по фото практически невозможно. Для этого необходимо собрать анамнез и провести диагностику. Кроме того, нельзя быть до конца уверенным в оригинальности фотографий.
Ранее в Сети появились сведения об алкоголизме у Ким Чен Ына из-за кризиса среднего возраста. Их распространило издание Mirror.