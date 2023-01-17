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Испания предоставила военную помощь Украине на сумму более 300 миллионов евро

Армия
Испания предоставила военную помощь Украине на сумму более 300 миллионов евро

Власти Испании с начала конфликта на Украине выделили более 300 миллионов долларов на военную помощь Киеву.

С таким заявлением вступил испанский премьер-министр Педро Санчес. Он также сообщил, что страна приняла более 150 тысяч украинских беженцев.

«Испания создала крупнейший в своей истории пакет гуманитарной помощи для украинского народа, предоставив военную поддержку на сумму более 300 миллионов евро», — сообщил он.

По словам Санчеса, испанское правительство продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине. Мадрид намерен обучать порядка 2,4 тысячи украинских солдат ежегодно, в среднем 400 бойца ВСУ каждые два месяца.
Испания Украина военная помощь
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