Эксперты АТОР рассказали россиянам о способе отдохнуть в Турции со скидкой до 60%

Так, до конца января забронировать трехзвездочный отель в Турции по программе «все включено» можно за 44-47 тысяч рублей на человека. Стоимость четырехзвездочных отелей варьируется от 46 до 58 тысяч. А вот заселиться в гостиницы категории пять звезд можно за 98 тысяч рублей.