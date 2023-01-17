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Эксперты АТОР рассказали россиянам о способе отдохнуть в Турции со скидкой до 60%

Общество
Эксперты АТОР рассказали россиянам о способе отдохнуть в Турции со скидкой до 60%

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли способ, как выгодно отдохнуть в Турции летом 2023 года.

По словам экспертов, цены на турецких курортах стали выше почти на 30%. Однако у путешественников есть возможность сэкономить, если купить тур по акции раннего бронирования со скидками до 40-60%.

Так, до конца января забронировать трехзвездочный отель в Турции по программе «все включено» можно за 44-47 тысяч рублей на человека. Стоимость четырехзвездочных отелей варьируется от 46 до 58 тысяч. А вот заселиться в гостиницы категории пять звезд можно за 98 тысяч рублей.
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