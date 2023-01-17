Роспотребнадзор сообщил о резком росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в России

Заболеваемость острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в России за неделю выросла сразу на 53%, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Как отмечается в Telegram-канале ведомства, за вторую неделю наступившего года в России зарегистрировали почти 893 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Это на 53% больше, чем неделей ранее.
Рост заболеваемости в стране Роспотребнадзор объясняет «возобновлением активности населения». В ведомстве также заметили, что россияне стали чаще обращаться к медикам после новогодних праздников.
Преобладающими в структуре циркулирующих респираторных вирусов, по данным Роспотребнадзора, остаются вирусы гриппа. На них приходится почти 76% случаев заболевания. Самым распространенным в России называется свиной грипп, также отмечается рост гриппа В.