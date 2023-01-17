Греция стала закупать больше российских товаров после введения санкций Запада

За вышеупомянутый период Греция закупила российских товаров почти на 8,5 млрд евро, и рост поставок составил более 125%. В свою очередь, экспорт греческой продукции в Россию достиг 148,1 млрд евро — что на 18,8% меньше, чем в 2021 году.