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Греция стала закупать больше российских товаров после введения санкций Запада

Экономика
Греция стала закупать больше российских товаров после введения санкций Запада

С января по ноябрь прошлого года импорт российских товаров в Грецию увеличился в 2,25 раза в сравнении с таким же периодом в 2021 году, передает местная статистическая служба Elstat.

За вышеупомянутый период Греция закупила российских товаров почти на 8,5 млрд евро, и рост поставок составил более 125%. В свою очередь, экспорт греческой продукции в Россию достиг 148,1 млрд евро — что на 18,8% меньше, чем в 2021 году.

Таким образом, Греция начала закупать больше товаров из России как раз после введения санкций против РФ со стороны Запада.

Ранее стало известно, что профицит внешней торговли РФ по итогам 2022 года составил более 282 млрд долларов.
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