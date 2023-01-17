«Все будет гнить, вонять и портиться»: Кот заявил, что лето не принесет облегчения киевлянам

Украинцы наконец должны понять, в чем истинная причина всех их проблем, и смести власть прозападной камарильи, которая засела в Киеве. Об этом в интервью ФАН заявил политолог и публицист Юрий Кот.
Коллапс энергетической инфраструктуры Киева может произойти в любую секунду, сейчас дефицит электроэнергии в городе составляет около 30%, заявил мэр города Виталий Кличко. По его словам, сейчас на Украине «достаточно холодно» и обойтись без электричества или отопления «почти невозможно».
«У таких, как Кличко, в домах-то точно будет тепло, — заметил Кот. — Генераторы они себе поставили, угля закупили, нормально себе живут и в ус не дуют. А обычные украинцы, те самые, которые сегодня находятся на положении рабов — они будут выживать и ждать, пока придет весна в надежде, что с ее наступлением ситуация как-то разрешится».
Политолог напомнил, что когда-то Украина была крупным экспортером электроэнергии в Европу.
«Однако из-за идиотизма киевских властей, которые сначала развязали войну в Донбассе, а затем саботировали мирные Минские соглашения, страна пришла вот к такому вот упадку, — заметил эксперт. — Теперь Украина занимается не экспортом, а импортом электроэнергии! Вопрос только в том, на какие шиши будут производиться закупки».
Собеседник ФАН подчеркнул, что Кличко в кои-то веки прав, и Киев действительно ожидает «коллапс», о котором тот говорит.
«Ведь отсутствие электричества — это что? — задается вопросом Кот. — Это не просто ситуация, когда лампочки не горят, а полная заморозка всего! Туалеты работать не будут, автомобили тоже, трамваи, троллейбусы, метро — вообще ничего!»
Политолог подчеркнул, что беда здесь не только в том, что «сейчас зима».
«Да, электричества нет, тепла в трубах и воды в кранах — тоже, — сказал эксперт. — Но и летом киевлянам придется несладко: все будет гнить, вонять и портиться!»
Собеседник ФАН подчеркнул, что такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока Украина не капитулирует.
«Народу этой страны пора бы уже сделать правильные выводы и понять, в чем истинная причина всех их проблем, — заявил Кот. — Кличко, Зеленский, вся эта прозападная камарилья должна быть сметена — и тогда все поменяется!»
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