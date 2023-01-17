«Потолок цен» провалился: Россия получает прибыль от экспорта нефти

То есть снижение экспортной пошлины на 3,9 долл. за тонну, если экстраполировать его на год в целом, эквивалентно уменьшению бюджетных доходов только по одной этой статье почти на миллиард долларов. Общие же потери экспортных доходов нефтегазовой отрасли, по прогнозу Минфина РФ, в 2023 году могут достичь почти 82 млрд долл., или 5,5-6 трлн рублей, из которых примерно. Сумма немалая, около 5% ВВП (за весь 2022 год наш «минус» в условиях СВО и западных «санкций из ада» составил всего 2,5% ВВП), но надо ли нам готовиться к катастрофе, и катастрофа ли это? Разумеется, ничего подобного!