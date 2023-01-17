«Потолок цен» провалился: Россия получает прибыль от экспорта нефти

Установленный США и их союзниками «потолок цен» на российскую нефть действует уже больше месяца, приближаясь к завершению 45-дневного «переходного периода, так что можно подвести первые итоги по этой теме — тем более, с учетом подписания президентом России Указа от 27.12.2022 № 961 «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты».
Сразу надо сказать, что официальный спрос и официальные цены на российскую нефть, поставляемую морским путем, на мировом рынке после введения «потолка цен» существенно снизились. Так, физический объем экспорта в декабре сократился на 22% от среднего уровня за предыдущие 11 месяцев, до 2,5 млн bpd (баррелей в сутки, данные Wall Street Journal), а нефть марки Urals за период 15.12.2022 — 14.01.2023 продавалась по 46,82 долл. за баррель (данные Минфина РФ). В то время как средняя цена эталонного сорта Brent за тот же период составила 84,37 долл. за баррель, а сорта WTI — 81,81 долл. за баррель, то есть «сортовая» скидка достигла 43-45% вместо «довоенных» 5-10% и даже «допотолочных» 30-35%.
Многовато, честно говоря. Что косвенно подтверждается сделанным на совещании с правительством 11 января распоряжением президента России вице-премьеру Александру Новаку «посмотреть с этим дисконтом с тем, чтобы это не создавало никаких проблем с бюджетом». 16 января Минфин РФ сообщил, что с 1 февраля экспортная пошлина на нефть снизится с 16,7 до 12,8 долларов за тонну, или примерно на 0,535 долл. за баррель. Тем не менее общий объём экспорта «черного золота» из РФ за 2022 вырос, по словам того же Новака, на целых 7%, т.е. примерно до 241 млн тонн из добытых 535 млн тонн. То есть доля вывоза сырой нефти составила 45% (в 2021 году было меньше 43%, 224 из 524 млн тонн).
То есть снижение экспортной пошлины на 3,9 долл. за тонну, если экстраполировать его на год в целом, эквивалентно уменьшению бюджетных доходов только по одной этой статье почти на миллиард долларов. Общие же потери экспортных доходов нефтегазовой отрасли, по прогнозу Минфина РФ, в 2023 году могут достичь почти 82 млрд долл., или 5,5-6 трлн рублей, из которых примерно. Сумма немалая, около 5% ВВП (за весь 2022 год наш «минус» в условиях СВО и западных «санкций из ада» составил всего 2,5% ВВП), но надо ли нам готовиться к катастрофе, и катастрофа ли это? Разумеется, ничего подобного!
Во-первых, это, что называется, «максимум максиморум», поскольку лучше давать самый «черный» прогноз, чтобы на этом фоне любой иной результат выглядел несомненным успехом. Такова бюрократическая практика, и с этим ничего не поделаешь. Конечно, условия западного «потолка цен» предусматривают его изменение таким образом, чтобы каждое новое значение, устанавливаемое раз в два месяца, было на 5% ниже средней цены за предыдущий период, то таким образом российскую нефтяную (а затем и нефтеперерабатывающую, и газовую) отрасль страны «альянса демократий» хотят попросту медленно и без всякого энергетического риска для себя «задушить». Но для этого все «звезды» должны сойтись самым невероятным образом.
И, кстати, эффективность «потолка цен» на российскую нефть разные источники оценивают очень по-разному. В частности, Bloomberg дает сокращение объема экспорта нашего «черного золота» за декабрь 2022 года всего на 122 тыс. bpd, до 2,65 млн bpd, а это вовсе не на 22%, а всего лишь 4,4%. Такое существенное, в 5 раз, расхождение объясняется тем, что первая цифра исходит из движения законтрактованных танкеров, а вторая — из данных по отгрузке в российских портах. Кроме того, по данным того же Bloomberg, с 7 по 13 января 2023 года, среднесуточный объем поставок увеличился сразу почти на треть, до 3,8 млн bpd.
Иными словами, нефть из России продолжает активно экспортироваться, а параллельно на мировых рынках происходят странные вещи. Так, экспорт нефти, например, из Малайзии уже превысил её добычу в этой стране, Индия же вообще практически в открытую реэкспортирует «черное золото» made in Russia в Великобританию и другие страны «альянса демократий». По «мировым» ценам, кстати, или около того… А есть еще «51%-ные смеси», сделки в национальных валютах и десятки, если не сотни, других «лесенок», обходящих «потолок цен» etc. Поэтому не удивляет, что мировые цены на нефть продолжают расти, а общий объём спроса/предложения на этом рынке не падает. Что, кстати, привело почти к 10%-ному снижению мировых цен на такой альтернативный энергоноситель как уголь.
Таким образом, как можно видеть, реальным результатом введения «потолка цен» оказывается не столько официально заявленное «альянсом демократий» сокращение экспортных нефтегазовых доходов собственно России (и не одной России), сколько поэтапное вытеснение этого важнейшего сектора мировой торговли из «белой» в «серую» зону, что в перспективе позволит ставить вопрос о «незаконности» соответствующих доходов. Для нашей страны это, по большому счёту, не имеет особого значения. А вот для других стран-экспортеров нефти, за исключением, может быть, США и Норвегии, да и для стран-импортеров, включая КНР, это может оказаться очень опасным «крючком».