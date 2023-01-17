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Зеленский сообщил о скором визите премьера Италии Мелони в Киев

Политика
Зеленский сообщил о скором визите премьера Италии Мелони в Киев

Руководитель итальянского кабинета министров Джорджа Мелони в ближайшее время намерена совершить рабочий визит в Киев. Такой информацией поделился украинский лидер Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал, что обращается к итальянскому премьеру исключительно по имени, потому что такова была ее просьба к нему. При этом уточнил, что очень ждет скорого приезда Мелони на украинскую территорию. Соответствующее заявление политик сделал в эфире Rai1.

«Мы очень ждем Джорджу», — заявил президент.

Напомним, что 17 января советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подал заявление на увольнение. Киевский режим его отставку принял.
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