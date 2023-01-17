Зеленский сообщил о скором визите премьера Италии Мелони в Киев

Руководитель итальянского кабинета министров Джорджа Мелони в ближайшее время намерена совершить рабочий визит в Киев. Такой информацией поделился украинский лидер Владимир Зеленский.
Зеленский рассказал, что обращается к итальянскому премьеру исключительно по имени, потому что такова была ее просьба к нему. При этом уточнил, что очень ждет скорого приезда Мелони на украинскую территорию. Соответствующее заявление политик сделал в эфире Rai1.
«Мы очень ждем Джорджу», — заявил президент.
Напомним, что 17 января советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подал заявление на увольнение. Киевский режим его отставку принял.