Зеленский сообщил о скором визите премьера Италии Мелони в Киев

Зеленский рассказал, что обращается к итальянскому премьеру исключительно по имени, потому что такова была ее просьба к нему. При этом уточнил, что очень ждет скорого приезда Мелони на украинскую территорию. Соответствующее заявление политик сделал в эфире Rai1.