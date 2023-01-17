Власти Танзании профинансируют программу электрификации внутренних регионов страны

Додома, 17 января. Правительство Танзании одобрило финансирование проекта по улучшению электроснабжения области Геита.
Расширением энергетической сети в регионе займется коммунальная компания TANESCO. Сотрудники организации представили смету, которую местные парламентарии передали республиканским властям.
Согласно технической документации, правительство выделит более двух миллионов долларов США. После успешной реализации проекта свыше 7 тысяч новых пользователей смогут получить доступ к электричеству.
Кроме того, модернизация и расширение энергетической инфраструктуры позволят избежать перегрузок в системе, к которой подключены крупные предприятия. По словам сотрудников TANESCO, коммунальная служба поставит новую ЛЭП с использованием современных технологий.
Ранее правительство Танзании инициировало проект по возведению крупнейшего порта на берегу озера Малави. Объект расширит возможности торговли с соседними странами и станет одним из основных транспортных хабов в регионе.