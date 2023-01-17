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Власти Танзании профинансируют программу электрификации внутренних регионов страны

Весь мир
Власти Танзании профинансируют программу электрификации внутренних регионов страны

Додома, 17 января. Правительство Танзании одобрило финансирование проекта по улучшению электроснабжения области Геита.

Расширением энергетической сети в регионе займется коммунальная компания TANESCO. Сотрудники организации представили смету, которую местные парламентарии передали республиканским властям.

Согласно технической документации, правительство выделит более двух миллионов долларов США. После успешной реализации проекта свыше 7 тысяч новых пользователей смогут получить доступ к электричеству.

Кроме того, модернизация и расширение энергетической инфраструктуры позволят избежать перегрузок в системе, к которой подключены крупные предприятия. По словам сотрудников TANESCO, коммунальная служба поставит новую ЛЭП с использованием современных технологий.

Ранее правительство Танзании инициировало проект по возведению крупнейшего порта на берегу озера Малави. Объект расширит возможности торговли с соседними странами и станет одним из основных транспортных хабов в регионе.
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