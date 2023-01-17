Актриса Анастасия Цветаева объяснила, почему никогда не говорит о родителях

Актриса Анастасия Цветаева ответила на вопросы поклонников о ее родителях и рассказала, почему никогда не говорит о матери и отчиме и не делится детскими воспоминаниями.
Оказалось, что Цветаева стала жертвой домашнего насилия. Отчим издевался над будущей актрисой, держал ее в сексуальном рабстве и всячески уничтожал. Мать все знала, но не предпринимала ничего, чтобы это прекратить.
«Родителей у меня нет. Есть биологическая мать, которая меня произвела на свет и затем отдала на растерзание своему мужу, извращенцу и психопату», — написала Цветаева в социальных сетях.
В 12 лет актрисе удалось сбежать из дома и переехать к бабушке. Она призналась поклонникам, что родной отец умер, когда Цветаевой было всего четыре года.