Власти Кении построят новый спортивный стадион на 20 тысяч мест

Ранее правительство Кении инициировало другой масштабный строительный проект, в рамках которого власти возведут более 250 тысяч квартир для бедных слоев населения по всей стране. Программа обеспечит около 6,5 миллиона человек жильем, а также создаст рабочие места для безработных.