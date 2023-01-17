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Власти Кении построят новый спортивный стадион на 20 тысяч мест

Весь мир
Власти Кении построят новый спортивный стадион на 20 тысяч мест

Найроби, 17 января. Правительство Кении построит современный спортивный стадион в округе Эмбу за четыре с половиной месяца.

Согласно первоначальному плану, объект вместит около 20 тысяч человек. Возведение арены приурочено к празднованию Дня Мадараки, которое состоится 1 июня 2023 года.

По словам губернатора округа, сооружение спроектировано по современным технологиям с учетом международных правил. Глава региона также отметил, что возведение стадиона привлечет большое количество внешних инвестиций, в том числе из-за рубежа.

Арена станет местом не только для проведения спортивных мероприятий. В здании расположится выставочный центр, где будут проводиться ежегодные сельскохозяйственные ярмарки.

Ранее правительство Кении инициировало другой масштабный строительный проект, в рамках которого власти возведут более 250 тысяч квартир для бедных слоев населения по всей стране. Программа обеспечит около 6,5 миллиона человек жильем, а также создаст рабочие места для безработных.
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