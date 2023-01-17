Власти Кении построят новый спортивный стадион на 20 тысяч мест

Найроби, 17 января. Правительство Кении построит современный спортивный стадион в округе Эмбу за четыре с половиной месяца.
Согласно первоначальному плану, объект вместит около 20 тысяч человек. Возведение арены приурочено к празднованию Дня Мадараки, которое состоится 1 июня 2023 года.
По словам губернатора округа, сооружение спроектировано по современным технологиям с учетом международных правил. Глава региона также отметил, что возведение стадиона привлечет большое количество внешних инвестиций, в том числе из-за рубежа.
Арена станет местом не только для проведения спортивных мероприятий. В здании расположится выставочный центр, где будут проводиться ежегодные сельскохозяйственные ярмарки.
Ранее правительство Кении инициировало другой масштабный строительный проект, в рамках которого власти возведут более 250 тысяч квартир для бедных слоев населения по всей стране. Программа обеспечит около 6,5 миллиона человек жильем, а также создаст рабочие места для безработных.