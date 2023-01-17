Кнутов назвал две особенности российских «Посейдонов», которые повергли НАТО в ужас

Североатлантический альянс внимательно следит за развитием проекта «Посейдон», не имея возможности что-то противопоставить новейшему российскому вооружению, сказал военный историк Юрий Кнутов.
В комментарии для издания «Народные Новости» он назвал две ключевые особенности отечественной ядерной торпеды, которые повергли НАТО в ужас.
Первая — это дальность действия аппарата. Она исчисляется тысячами километров за счет атомной энергоустановки.
«"Посейдон" имеет глобальную дальность, которая определяется десятью тысячами километров, но некоторые источники говорят о том, что она не ограничена», — рассказал эксперт.
Второй фактор, который не дает покоя Западу, связан с невозможностью перехвата такой торпеды, которая действует на недоступной глубине. Все это, по словам Кнутова, превращает «Посейдон» в настоящее «оружие возмездия».