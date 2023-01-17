Россияне заняли первое место среди иностранцев по покупке недвижимости в Турции

Граждане России купили более 16 тысяч квартир в Турции в 2022 году. Об этом завили представители турецкого бюро статистики. По их словам, россияне заняли первое место по данному показателю, опередив иранцев.
Согласно данным бюро статистики, всего в Турции было продано около 1,485 миллиона квартир, что на 0,4% ниже, чем в 2021 году. Иностранные граждане приобрели 67 тысяч объектов недвижимости — на 15,2% выше в годовом выражении. Больше всего квартир купили россияне, второе место с большим отрывом заняли граждане Ирана, третье — Ирака.
Отмечается, что в декабре россияне приобрели более 2400 квартир на территории Турции. Наибольшей популярностью пользовалась недвижимость в Мерсине, Стамбуле и Анталье.