Россияне заняли первое место среди иностранцев по покупке недвижимости в Турции

Согласно данным бюро статистики, всего в Турции было продано около 1,485 миллиона квартир, что на 0,4% ниже, чем в 2021 году. Иностранные граждане приобрели 67 тысяч объектов недвижимости — на 15,2% выше в годовом выражении. Больше всего квартир купили россияне, второе место с большим отрывом заняли граждане Ирана, третье — Ирака.