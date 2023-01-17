Доктор Мясников развеял миф о пользе антибактериального мыла для защиты от вирусов

Популярный миф, что антибактериальное мыло защищает от вирусов, развеял врач и телеведущий Александр Мясников. Он также предупредил о возможной опасности этого средства гигиены.
По его словам, в таком мыле содержится небольшое количество антибиотиков. Его регулярное использование не только не защитит от вирусов, но и может сформировать устойчивость организма к этим препаратам.
«[Антибактериальное] мыло не рекомендуется в силу того, что оно провоцирует резистентность к антибиотикам, они перестают действовать, поэтому пользы от него нет, а вред может быть», — сообщил Мясников в эфире программы «О самом главном».
Таким образом, антибактериальное мыло может навредить здоровью. Устойчивые к антибиотикам бактерии станут причиной болезни, добавил врач.