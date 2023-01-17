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ЦБ РФ запускает валютный своп по приобретению китайских юаней

Экономика
ЦБ РФ запускает валютный своп по приобретению китайских юаней

Центробанк РФ запускает новый инструмент по приобретению китайской валюты с 19 января. Соответствующая информация опубликована на сайте российского финансового регулятора.

Сообщается, что новый механизм поможет проводить сделки своп по продаже юаней за рубли. Лимит по таким операциям составит 10 млрд рублей, но в случае необходимости его можно изменить.

Такие сделки сопровождаются последующей покупкой юаней на следующий день. Расчеты по первой части производятся по дате заключения, а по второй — на другой рабочий день.

Таким образом российский денежный рынок сможет избежать волатильности и дисбалансов, подытожили в Банке России.
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