Около 50 человек пострадали в аварии на востоке Кении

Найроби, 17 января. Около 50 человек пострадали в аварии на дороге Кипситет — Мухорони в кенийском округе Керичо.
По сообщениям сотрудников правоохранительных органов, водитель автобуса потерял контроль над транспортным средством. Машина съехала с пути и перевернулась на обочине.
В результате аварии погибли четыре пассажира, более 40 человек получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие экстренно доставлены в больницу.
По словам очевидцев, водитель транспортного средства быстро покинул место происшествия. Сотрудники полиции объявили в розыск предполагаемого виновника ДТП.
Неделей ранее подобная авария произошла на границе Кении и Уганды. Автобус, двигавшийся в Найроби, опрокинулся из-за нарушения скоростного режима. В результате трагедии погиб 21 человек.
Проблема безопасности на дорогах остро стоит в странах Африки. В начале января на территории Сенегала произошла одна из крупнейших автокатастроф, унесшая жизни 40 человек.
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