Саша Круглова заявила, что готова пополнить санкционный список Владимира Зеленского

Она вспомнила, как за два года до начала спецоперации столкнулась с агрессией гражданки Украины, хотя в ее окружении никто не поднимал вопросы политики. Также общественный деятель вспомнила день, когда Зеленский вдруг заявил, что Руси никогда не существовало и начал говорить на украинском языке.