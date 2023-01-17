Саша Круглова заявила, что готова пополнить санкционный список Владимира Зеленского

Певица и общественный деятель Саша Круглова заявила, что готова пополнить санкционный список президента Украины Владимира Зеленского и предложила довести его до 200 человек.
По мнению Кругловой, поступок Зеленского выглядит как безысходность. Попавшие в список культурные деятели России давно забыли дорогу на Украину и уж точно не имеют там активов. Певица предложила довести перечень имен россиян до 200. Тогда в этой истории с санкциями будет хотя бы красивая цифра.
«Я как артист и патриот, готова дополнить своим именем этот список и быть рядом с достойными деятелями культуры и журналистики», — заявила Круглова изданию «Журналистская Правда».
Она вспомнила, как за два года до начала спецоперации столкнулась с агрессией гражданки Украины, хотя в ее окружении никто не поднимал вопросы политики. Также общественный деятель вспомнила день, когда Зеленский вдруг заявил, что Руси никогда не существовало и начал говорить на украинском языке.