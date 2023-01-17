Политолог Шипилин объяснил отставку Арестовича его «непростительной ошибкой»

Советник руководителя офиса украинского лидера 17 января сообщил, что принял решение покинуть занимаемый пост. Позже стало известно, что руководство Киева на его заявление ответило утвердительно. Шипилин в ходе беседы с корреспондентом «Народных Новостей» сказал, что его отставка напрямую связана со скандалом, в котором Арестович непосредственно принимал участие.