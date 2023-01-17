Политолог Шипилин объяснил отставку Арестовича его «непростительной ошибкой»

Всего один, но довольно серьезный проступок украинского чиновника Алексея Арестовича стоил ему работы на Банковой. Политолог Павел Шипилин пролил свет на истинные причины отставки госслужащего.
Советник руководителя офиса украинского лидера 17 января сообщил, что принял решение покинуть занимаемый пост. Позже стало известно, что руководство Киева на его заявление ответило утвердительно. Шипилин в ходе беседы с корреспондентом «Народных Новостей» сказал, что его отставка напрямую связана со скандалом, в котором Арестович непосредственно принимал участие.
Речь идет о заявлении чиновника о том, что трагедия в Днепре произошла из-за работы украинской ПВО. Это вызвало в обществе и прессе довольно бурную реакцию и стало поводом для ухода с должности.
«С точки зрения украинских патриотов-националистов, он допустил непростительную ошибку – он вдруг сказал правду», — заявил Шипилин.
Ранее экс-нардеп Илья Кива призвал не верить в историю с отставкой Арестовича. По его словам, это маневр «для лохов».