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Приговоренная к смерти за убийства возлюбленных японка подавилась тюремным обедом и умерла

Происшествия
Приговоренная к смерти за убийства возлюбленных японка подавилась тюремным обедом и умерла

В Японии 49-летняя женщина, приговоренная к смертной казни за убийства двух возлюбленных, подавилась тюремной едой и умерла, передает VICE.

Преступница начала задыхаться во время приема пищи в своей камере. Надзиратели нашли ее без сознания и передали медикам, но пациентка скончалась спустя несколько часов.

Японка получила высшую меру наказания за убийство двух мужчин, совершенные в 2009 году с разницей в полгода. Она накачала жертв снотворным и утопила. По данным правоохранителей, злоумышленница состояла с ними в романтических отношениях и занимала деньги.
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