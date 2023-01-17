Приговоренная к смерти за убийства возлюбленных японка подавилась тюремным обедом и умерла

В Японии 49-летняя женщина, приговоренная к смертной казни за убийства двух возлюбленных, подавилась тюремной едой и умерла, передает VICE.
Преступница начала задыхаться во время приема пищи в своей камере. Надзиратели нашли ее без сознания и передали медикам, но пациентка скончалась спустя несколько часов.
Японка получила высшую меру наказания за убийство двух мужчин, совершенные в 2009 году с разницей в полгода. Она накачала жертв снотворным и утопила. По данным правоохранителей, злоумышленница состояла с ними в романтических отношениях и занимала деньги.