Посол РФ в Замбии посетил собрание ассоциации россиян в республике

Лусака, 17 января. Посол РФ в Замбии Азим Ярахмедов посетил собрание Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в республике.
Участники подвели итоги деятельности за 2022 год и переизбрали председателя на новый срок. Общество входит в региональную ассоциацию КСОРС стран Африки и Ближнего Востока.
Посол Ярахмедов сделал ряд предложений по улучшению функционирования совета. Он пожелал собравшимся продуктивной работы и посоветовал приглашать больше соотечественников и гостей на мероприятия.
Встреча прошла на территории Российского центра науки и культуры в Лусаке. Площадку для совещания предоставило Россотрудничество.
Ранее посол РФ в ЦАР Александр Бикантов встретился с настоятелем храма Святого апостола Андрея Первозванного в Бимбо. Дипломат отметил необходимость диалога чиновников с представителями Русской православной церкви.
Кроме того, священник РПЦ Георгий Максимов отслужил рождественский молебен на территории диппредставительства России в Мали. После литургии он поговорил с представителями отечественной общины.