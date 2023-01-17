Военный эксперт Литовкин рассказал о роли иностранных наемников в рядах ВСУ

Вооруженные силы Украины уже не обходятся без помощи иностранных наемников, которые, однако, не защищают интересы Киева, заявил военный эксперт Виктор Литовкин.
В комментарии для издания «Известия» он рассказал о роли присоединившихся к ВСУ наемников. По словам аналитика, выходцы из США, Польши и других западных государств действуют в интересах Североатлантического альянса, попутно зарабатывая деньги
«Это наемники в первую очередь из стран НАТО: Польша, США, Италия, Румыния и так далее. Всякие "дикие гуси", которые воюют не только за интересы стран НАТО, но еще и за деньги», — сообщил собеседник журналистов.
При этом Литовкин подчеркнул, что финансовый вопрос вообще лежит в основе интересов Запада, который ради приумножения капитала снабжает Украину оружием и затягивает боевые действия.