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Московского пластического хирурга проверят по другой статье после обвинений в изнасиловании

Происшествия
Московского пластического хирурга проверят по другой статье после обвинений в изнасиловании

Следователи сообщили о начале проверку в отношении московского пластического хирурга Вардана Хачатряна, которого ранее пациентки обвинили в домогательствах и изнасиловании.

Как пишет РЕН ТВ, внимание следственных органов медик привел по другой причине. Он также проходит фигурантом по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Заявление на Хачатряна поступило после того, как фигурант провел процедуры липосакции и липофилинга.

После этого в полицию поступило заявление на фоне того, что оказанные им услуги не отвечали требованиям безопасности.
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