Московского пластического хирурга проверят по другой статье после обвинений в изнасиловании

Как пишет РЕН ТВ, внимание следственных органов медик привел по другой причине. Он также проходит фигурантом по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Заявление на Хачатряна поступило после того, как фигурант провел процедуры липосакции и липофилинга.