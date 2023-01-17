Нижегородские врачи задействовали больше 20 человек для эвакуации пациента весом 320 кг

Глава ведомства отметил, что врачи эвакуировали 51-летнего жителя Большемурашкинского района в инфекционную больницу №23. По его словам, для этого были задействованы примерно 20 сотрудников из различных ведомств, которые провели «сложнейшую космическую операцию». Подчеркивается, что вес пациента стал рекордным для региона.