Нижегородские врачи задействовали больше 20 человек для эвакуации пациента весом 320 кг

Сотрудники скорой помощи и МЧС, а также представители центра медицины катастроф успешно эвакуировали пациента из Нижегородской области, чей вес составляет 320 килограммов. Об этом заявил глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов.
Глава ведомства отметил, что врачи эвакуировали 51-летнего жителя Большемурашкинского района в инфекционную больницу №23. По его словам, для этого были задействованы примерно 20 сотрудников из различных ведомств, которые провели «сложнейшую космическую операцию». Подчеркивается, что вес пациента стал рекордным для региона.
«Это своего рода исторический весовой рекорд для нашей области. В прошлом году был пациент с весом приблизительно 255 килограммов», — написал Мелик-Гусейнов на своем канале в мессенджере Telegram.
Пациент был успешно доставлен в медицинское учреждение. Специалисты поставили ему диагноз, после чего назначили соответствующее лечение.