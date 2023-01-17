Нджамена, 17 января. Межгосударственная комиссия бассейна озера Чад разработает план по спасению водоема от исчезновения.
Представители стран — участниц ассоциации обсудили основные экологические проблемы центральноафриканского региона. Главная из них — состояние флоры и фауны на фоне продолжительной засухи.
Согласно проекту, представленному на заседании в Нджамене, русло Убанги — одного из крупнейших притоков Конго — соединят каналами с рекой Шари, которая питает Чад. Таким образом объемы воды в озере увеличатся, что благоприятно скажется на биоразнообразии местности.
Состояние природного резервуара за последние 100 лет значительно ухудшилось. Более 90% площади бассейна занимают болота, которые образовались под воздействием высоких температур и из-за изменения регионального климата.
Сокращение объемов водоема угрожает не только животному миру, но и людям. Ранее президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера принял участие в очередном саммите межгосударственной комиссии озера Чад.
Главы государств — членов ассоциации обсудили основные проблемы естественного резервуара. Стороны рассмотрели вопросы использования ресурсов в регионе, а также механизмы защиты уникального природного объекта.