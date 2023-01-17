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Межгосударственная комиссия бассейна озера Чад разработает план по спасению водоема

Весь мир
Межгосударственная комиссия бассейна озера Чад разработает план по спасению водоема

Нджамена, 17 января. Межгосударственная комиссия бассейна озера Чад разработает план по спасению водоема от исчезновения.

Представители стран — участниц ассоциации обсудили основные экологические проблемы центральноафриканского региона. Главная из них — состояние флоры и фауны на фоне продолжительной засухи.

Согласно проекту, представленному на заседании в Нджамене, русло Убанги — одного из крупнейших притоков Конго — соединят каналами с рекой Шари, которая питает Чад. Таким образом объемы воды в озере увеличатся, что благоприятно скажется на биоразнообразии местности.

Состояние природного резервуара за последние 100 лет значительно ухудшилось. Более 90% площади бассейна занимают болота, которые образовались под воздействием высоких температур и из-за изменения регионального климата.

Сокращение объемов водоема угрожает не только животному миру, но и людям. Ранее президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера принял участие в очередном саммите межгосударственной комиссии озера Чад.

Главы государств — членов ассоциации обсудили основные проблемы естественного резервуара. Стороны рассмотрели вопросы использования ресурсов в регионе, а также механизмы защиты уникального природного объекта.
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