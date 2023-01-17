Межгосударственная комиссия бассейна озера Чад разработает план по спасению водоема

Согласно проекту, представленному на заседании в Нджамене, русло Убанги — одного из крупнейших притоков Конго — соединят каналами с рекой Шари, которая питает Чад. Таким образом объемы воды в озере увеличатся, что благоприятно скажется на биоразнообразии местности.