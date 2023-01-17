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Глава ЕК фон дер Ляйен раскрыла подробности десятого пакета санкций Евросоюза против России

Политика
Глава ЕК фон дер Ляйен раскрыла подробности десятого пакета санкций Евросоюза против России

Евросоюз намерен наложить на Россию десятый пакет экономических ограничений. О планах Брюсселя рассказала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Политик дала юбилейным санкциям краткую характеристику. По словам главы Еврокомиссии, их задача будет заключаться в закрытии лазеек, которые не были предусмотрены предыдущими ограничениями.

Напомним, что девятый пакет рестрикций Евросоюз ввел в декабре 2022 года. Ответными мерами Россия наложила санкции на представителей силовых ведомств стран объединения.
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