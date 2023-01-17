Глава ЕК фон дер Ляйен раскрыла подробности десятого пакета санкций Евросоюза против России

Евросоюз намерен наложить на Россию десятый пакет экономических ограничений. О планах Брюсселя рассказала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Политик дала юбилейным санкциям краткую характеристику. По словам главы Еврокомиссии, их задача будет заключаться в закрытии лазеек, которые не были предусмотрены предыдущими ограничениями.
Напомним, что девятый пакет рестрикций Евросоюз ввел в декабре 2022 года. Ответными мерами Россия наложила санкции на представителей силовых ведомств стран объединения.