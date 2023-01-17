Сотрудница ресторана в Ленобласти дала отпор напавшему на нее мужчине

Неприятная история произошла на территории одного из конных клубов в Ленинградской области. По предварительным данным, сотрудница ресторана спортивного заведения в Энколово дала отпор напавшему на нее мужчине неславянской внешности, пишет телеканал 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах по региону.
Все случилось рано утром. По словам потерпевшей, хулиган напал на нее, в связи с чем ей пришлось защищаться. В ходе потасовки женщина ранила обидчика в ногу. На место происшествия оперативно прибыли полицейские и скорая помощь.
Устанавливаются все обстоятельства ЧП. Правоохранители организовали проверку по факту случившегося.